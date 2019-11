© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Lega B, e il suo presidente Mauro Balata, e il Venezia calcio di Joe Tacopina in queste ore hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla città di Venezia che sta vivendo ore difficili a causa dell’acqua alta che ieri sera ha sfiorato i 190cm che rappresentato il triste record per la città lagunare lontano oltre 50 anni (era dal 1966 che non si verificava un evento simile). Una calamità che sta creando danni non solo ai monumenti cittadini, ma anche ad abitazioni e negozi e che ha causato già una vittima.

“Il Venezia Football Club, dai dirigenti, allo staff ai giocatori è vicino a tutti i cittadini veneziani che questa notte hanno dovuto fronteggiare l’acqua alta eccezionale. Coraggio!” è il tweet della società arancioneroverde. “Il presidente Mauro Balata, il direttore generale Stefano Pedrelli e lo staff della Lega esprimono profonda vicinanza alla città di Venezia e alle popolazioni colpite dal maltempo”. Quello invece della Lega B.

