Adailton su Bologna-Fiorentina: "Simeone non è un bomber. Stimo Pioli"

L’ex attaccante del Bologna, Adailton Martins, è intervenuto a Radio Blu per parlare della sfida tra i rossoblù e Fiorentina in programma domenica in Emilia: "Simeone non ha tanto le caratteristiche da bomber, è un giocatore che corre molto e si sacrifica ma in una squadra come la Fiorentina ci si aspetta di più sotto porta. Pjaca? L’aspettativa intorno a lui era enorme, ma chi ha vissuto il mondo del calcio sa quanto sia difficile ritrovare continuità e fiducia dopo dei gravi infortuni: a volte si estranea dalla partita. La Fiorentina? Secondo me sarebbe servito un portiere esperto per far crescere Lafont e un centrocampista che sapesse dettare i tempi di gioco. Pioli? Lo conosco e lo stimo molto, ma gli servirebbe qualche pedina di maggior esperienza".