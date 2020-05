Adani elogia Bentancur: "E' un giocatore totale, la sua crescita non mi ha stupito"

Intervistato dall’edizione odierna di Tuttosport, Daniele Adani ha parlato di Rodrigo Bentancur: "La sua crescita? Non mi ha stupito: io confido sempre che i sudamericani in Europa debbano completarsi. Il talento te lo fanno vedere, il completamento dipende da tanti fattori ma su Bentancur non avevo dubbi. Prima che arrivasse in Europa era accostato al Milan e in un tweet scrissi 'Bentancur sta al buon calcio come il territorio di Bolgheri al buon vino'. Ora poi è veramente un giocatore totale".