Adani: "Milan fuori perché sempre in rincorsa e in affanno"

Daniele Adani, nel post-partita di Sky Sport, ha analizzato la sconfitta del Milan e il suo cammino in Europa League: “Premesso che un dettaglio può compromettere un percorso. Il rigore non è un dettaglio. Su sei partite il Milan è andato sotto cinque volte, due volte ha rimediato, contro Dudelange e Olympiacos, e in Lussemburgo ha vinto solo con un gol di scarto. Queste cose te le porti dietro. Del dettaglio puoi morire, ma il Milan paga il percorso negativo, di rincorsa e di affanno”.