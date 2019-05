Adani: "Pedro sempre decisivo, Jorginho insostituibile per il Chelsea"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dagli studi di Sky Sport, Daniele Adani si è soffermato sul Chelsea e sui singoli a disposizione di Maurizio Sarri: "Pedro per me è un titolare. Quando gioca le finali o le partite importanti le decide e si è confermato anche in semifinale. Emerson potenzialmente è il titolare della nazionale italiana ma al 100% va al ballottaggio con Alonso, Kanté al 50% non va al ballottaggio con nessuno. Per me il vero insostituibile di questa squadra è Jorginho".