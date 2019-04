Adani: "SPAL, vittoria meritata. Adesso in classifica è dura per tutti"

© foto di Federico De Luca

Daniele Adani, ex difensore adesso opinionista e commentatore, dagli studi di Sky Sport ha commentato il successo della SPAL sulla Juventus (2-1) che ha rimandato la festa scudetto dei bianconeri: "Questa è la dimostrazione che le cosiddette piccole, che all'inizio della stagione si pensava potessero dare vita ad una lotta ad un livello più basso, hanno alzato la quota. Questo perché in molte hanno mostrato ottimi valori e percorsi nuovi. Adesso in fondo alla classifica è dura per tutti, anche perché la SPAL ha ottenuto questi tre punti con pieno merito. Adesso la squadra di Semplici ne ha sette alle spalle".