Addio a Gigi Simoni, la moglie commossa: "Tantissimo affetto da tutta Italia"

vedi letture

Tanta commozione a Pisa, dove oggi è stata allestita la camera ardente per Gigi Simoni, ex allenatore di Inter e Pisa morto ieri all’età di 81 anni dopo una lunga malattia. Come riportato da Gazzetta.it, la camera ardente è aperta da stamattina, accogliendo centinaia di pisani che volevano salutare il tecnico della doppia promozione in Serie A.

“L’affetto che riceviamo da ogni parte d’Italia - ha detto Monica, la moglie di Simoni - da tifosi di ogni squadra, grandi campioni come Bergomi e Pablo Simeone, o presidenti, come Massimo Moratti, che ci è sempre stato vicino in questi mesi, ci conforta tantissimo e ci allevia il dolore per una perdita enorme. Speriamo di poter regalare a Gigi il tributo che merita nel ‘suo’ stadio: l’Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa. Vorremmo farlo ai primi di giugno quando sarà possibile spostarsi da una regione all’altra”. Domani alle ore 16 nella basilica di San Piero a Grado saranno celebrate le esequie.