Addio a Luigi Necco, volto storico della Rai e di "90° Minuto"

E' morto all'età di 83 anni Luigi Necco, giornalista e volto storico della Rai. Protagonista della trasmissione "90° Minuto" Necco ha raccontato in Serie A lo scudetto del Napoli di Maradona. Era conosciuto per aver coniato durante i collegamenti dallo stadio espressioni come "Milano chiama, Napoli risponde". E ai Mondiali di Città del Messico 1986, quando Maradona segnò un goal con la mano all’Inghilterra, esclamò: "La mano de Dios o la cabeza de Maradona"-