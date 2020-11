Addio a Maradona, anche gli All Blacks rendono omaggio a "El Pibe de Oro"

Anche gli All Blacks, la nazionale di rugby della Nuova Zelanda, ha reso omaggio a Diego Armando Maradona.

In occasione della partita del Tre Nazioni di rugby contro l'Argentina, prima del consueto rito della haka, il capitano neozelandese Sam Cane si è staccato dalla formazione per posare in mezzo al rettangolo verde una maglia della loro nazionale con il numero 10 e la scritta "Maradona".