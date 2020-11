Addio a Maradona, Bochini: "Quando arrivi in Argentina arrivi da lui: intitoliamogli l'aeroporto"

Aeroporto internazionale Ministro Pistarini: è anche così chiamato l'aeroporto di Buenos Aires, sito a 22 km dalla capitale argentina, più precisamente a Ezeiza. Ma in merito al nome potrebbero esserci presto delle novità.

Perché, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ricardo Enrique Bochini, ex centrocampista argentino e campione del mondo nel 1986, ha proposto di intitolarlo a Diego Armando Maradona: "Penso che l’aeroporto di Ezeiza dovrebbe chiamarsi Maradona, perché con tutto il rispetto per il ministro Pistarini (l'allora Ministro dei Lavori Pubblici, che nell'ottobre del 1945 mise la prima pietra per la costruzione dell'aeroporto), quando tu arrivi in Argentina arrivi da Maradona".

Se ciò accadrà non è dato saperlo, ma per il momento è stata garantita la costruzione di una statua del Pibe de Oro dentro l'aereoporto.