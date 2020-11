Addio a Maradona, Corini: "Da avversari gli chiesi la maglia. L'aveva già promessa a Casiraghi"

vedi letture

Eugenio Corini, tecnico del Lecce, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chievo (valida per la 9^ giornata del campionato di B), ha voluto riservare anche un pensiero a Diego Armando Maradona: "Penso che Maradona per tutti gli amanti del calcio è stato un qualcosa di speciale e di irripetibile. La sua qualità e la sua genialità non avevano pari, è stato un capopopolo nel quale in tanti tra i tifosi partenopei oggi si riconoscono ancora. E ho un piccolo aneddoto. Giocavamo Juventus-Napoli, era una gara molto tirata, eravamo 0-0 e noi vincemmo la gara proprio negli ultimi minuti con un autogol: era già un po' che braccavo Maradona, e appena fischiò l'arbitro mi avvicinai, e lui con lo sguardo triste mi disse che l'aveva già promessa a Casiraghi. Ho mancato la maglia di Diego, sarebbe stato un ricordo straordinario, ma ho ben impresso, e sono orgoglioso di averlo fatto, di averlo affrontato in campo e avergli chiesto la maglia, anche se un compagno mi anticipò. Riposi ora in pace, è stato e sarà sempre fonte di ispirazione per chi ama il calcio".