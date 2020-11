Addio al calcio per Padoin. L'omaggio della Lega B: "Grazie di tutto Simone"

La Lega B ha voluto omaggiare Simone Padoin che nei giorni scorsi ha annunciato il suo addio al calcio giocato dopo 534 gare da professionista di cui oltre 190 in Serie B. Questo il saluto della Lega B:

"Annuncia il suo ritiro dal calcio Simone Padoin. Dopo l'esordio nella Serie B 2020/21 alla 1^ giornata e l'addio all'Ascoli solo pochi giorni dopo.

L.R. Vicenza Virtus, Atalanta, Juventus, Cagliari Calcio e Ascoli le squadre per cui è sceso in campo: 534 presenze, di cui 192 in Serie B, il soprannome di "Talismano" ricevuto durante gli anni a Torino, professionismo esemplare in ognuna delle tappe della sua carriera.

Grazie di tutto Simone!"