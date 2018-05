Addio alla Juventus, il Gladbach "annuncia" Buffon. Ma è uno scherzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quale futuro per Gianluigi Buffon? Dopo l'addio alla Juventus, se lo chiedono in tanti, in Italia e in Europa. In Germania, ci pensa evidentemente il Borussia Mönchengladbach, che via Twitter ha pubblicato una foto ritraente Buffon con la propria scelta. Nessun annuncio ufficiale, ovviamente, e nulla più di uno scherzo. Come il club tedesco ha poi dovuto chiarire sempre via social network.