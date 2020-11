Addio Maradona, Ambrosini: "Fossi un giocatore del Napoli ora giocare sarebbe una liberazione"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, nel pre-partita di Napoli-Rijeka si è soffermato sulla specialità della partita che attende gli azzurri in queste che sono le ore del cordoglio per Diego Armando Maradona: "Il carico emotivo assorbito da ieri sera è notevole. Ci sono giocatori che abbiano solo sentito le gesta, non vissuto, ma è chiaro che abbiano assorbito tutto. Se io fossi un giocatore del Napoli vedrei il giocare come una liberazione. Uno sfogo, liberare la testa e rendere omaggio a tutto questo affetto che circonda il Napoli con una buona prestazione".