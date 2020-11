Addio Maradona, anche Belotti si unisce al cordoglio: "Grazie per lo spettacolo"

Anche il capitano del Torino, Andrea Belotti, si è unito al cordoglio social per la scomparsa di Diego Armando Maradona. "Grazie per lo spettacolo...il più grande spettacolo" ha scritto il Gallo sul proprio profilo Instagram, allegando due foto del calciatore più forte di tutti i tempi. Intanto, oggi non ci sarà per la sfida di coppa Italia contro la Virtus Entella: l'obiettivo è recuperare per lunedì, quando all'Olimpico Grande Torino si presenterà la Sampdoria.