Addio Maradona, cardinale Sepe: "Ha consentito al Napoli di raggiungere i successi sognati"

vedi letture

Anche il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte di Diego Armando Maradona attraverso una nota dell’arcediocesi in cui si legge: “Anche se non l’ho conosciuto personalmente, da sportivo e appassionato di calcio ho sempre seguito e ammirato Maradona per per le sue straordinarie doti tecniche che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Da campano e tifoso della compagine azzurra ho gioito per lo spettacolo calcistico offerto e per il ruolo determinante da lui avuto, all’epoca, nella squadra del Napoli alla quale ha consentito di raggiungere grandi traguardi e successi sempre sognati, ma mai ottenuti senza di lui. - continua la nota – Condivido la tristezza e il dolore delle tantissime persone che a Napoli e nel Mondo, per le strade o nel chiuso delle proprie abitazioni, sono rimaste incredule e umanamente colpite all’annuncio della dipartita da questa terra dell’inimitabile Genio Calcistico, qual è stato Diego Maradona. Affido la sua anima a Dio Misericordioso”.