Addio Maradona. Cucchi: "Quasi impossibile descrivere le sue gesta alla radio"

vedi letture

Il giornalista Riccardo Cucchi ai microfoni di RaiNews24 ha parlato della morte di Diego Armando Maradona: "Ho raccontato tanti suoi gol, in anni meravigliosi per il nostro calcio. Ho avuto anche il grande piacere di conoscere, raccontare, vivere Diego Armando Maradona. Ne ricordo una in particolare, per me giornalista alle prime armi, di intervistarlo prima di Italia '90 parlando dell'Argentina campione del Mondo in carica. - continua Cucchi - Maradona è stato più bravo di ogni telecronista, ha fatto cose che era impossibile descrivere alla radio. Non mi aspettavo di dire addio a Maradona e credo che siano una cosa comune a tutti noi che lo abbiamo raccontato".