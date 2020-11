Addio Maradona. Evo Morales: "Amico delle giuste cause. Ti piangono tutti i popoli del mondo"

L’ex presidente della Bolivia Evo Morales si unisce al cordoglio per la morte di Diego Armando Maradona , suo amico personale e sostenitore, attraverso un messaggio sui propri canali ufficiali: “Con un dolore nel cuore ho appreso la morte del mio fratello dell’anima Diego Armando Maradona. Una persona che si sentiva e lottava per gli umili, il miglior calciatore del mondo. Diego è stato un grande difensore del calcio in altitudine e amava moltissimo la Bolivia. Un grande amico delle giuste cause. Non solo il calcio mondiale piange per lui, anche i popoli del mondo".