Addio Maradona. Folla all'obelisco di Buenos Aires per l'omaggio al Pibe de Oro

Ore di lacrime e veglia per il popolo argentino. Nel corso della notte, come testimonia il video in calce, tantissimi tifosi, molti dei quali rigorosamente con la maglia dell’Albiceleste indosso, si sono radunati al celebre obelisco di Buenos Aires per rendere omaggio a Diego Armando Maradona.