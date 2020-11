Addio Maradona, il messaggio di Weah: "Si è liberato dal giogo della povertà e ha portato gioia"

George Weah, leggenda del calcio africano e presidente della sua Liberia, ha scritto un messaggio di cordoglio per la morte di Diego Armando Maradona: "A nome del governo e del popolo della Liberia e a mio nome, desidero porgere le più sentite condoglianze alla famiglia, al popolo argentino e a tutti gli amanti del calcio per la morte del grande Diego Maradona. La sua straordinaria storia di ragazzo che si è liberato dal giogo della povertà e ha usato la sua maestria nel calcio per portare gioia, ha ispirato milioni di persone. Possa la sua anima riposare in una pace perpetua".