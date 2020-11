Addio Maradona. Il presidente del Venezuela Maduro: "Hasta siempre Pibe de America"

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha voluto mandare un messaggio di cordoglio dopo l’annuncio della morte di Diego Armando Maradona che in più occasioni aveva apertamente dichiarato la propria simpatia sia per l’attuale presidente che per il predecessore Hugo Chavez e spesso li aveva fatto visita: “Con molta tristezza la leggenda del calcio ci ha lasciato. Un fratello e un amico incondizionato del Venezuela. Caro e irriverente Pelusa sarai sempre nel mio cuore e nei miei pensieri. In questo momento non ho parole per esprimere quello che sento. Hasta Pibe de America”.