Addio Maradona, il regista De Angelis: "Uomo dai tratti divini che ha reso i sogni possibili"

Il regista Edoardo De Angelis intervistato dall’edizione napoletana de La Repubblica ha del legame fra la città partenopea e Diego Armando Maradona: “Non credo che la città si sentirà orfana perché quella di Maradona è una morte alla quale è difficile credere, se pensiamo alla morte come la fine di qualcosa. La presenza di Diego resterà al di là della sua morte corporea. - continua De Angelis – Maradona è stato un calciatore, ma per certi versi il c’entra poco con il calcio. La sua natura ha molto più a che fare con il sogno. In una città in cui la realtà ha sempre inseguito sogni, quando c’è stato un uomo con dei tratti divini che ha reso i sogni possibili, l’abbraccio è esploso. Un messia? Questa città lo ha atteso, lo ha accolto quando c’è stato e ha pianto di nostalgia quando si è allontanato. Non ho mai pensato al termine messia perché Diego non era portatore di un messaggio, ma un uomo che a portato a terra i sogni”.