Addio Maradona, l'Arsenal lo saluta con Pires e Henry

La morte di Diego Armando Maradona viene salutata anche dall'Arsenal, con un tweet. "Uno dei migliori calciatori di sempre, un'ispirazione nel mondo. Una grave perdita per la famiglia del calcio, RIP Diego", le parole scelte in un'immagine con Robert Pires e Thierry Henry.

One of the greatest to play the game. An inspiration across the world. A huge loss to the football family.

RIP, Diego ❤️ pic.twitter.com/OnNwiNs8CP

— Arsenal (@Arsenal) November 25, 2020