Addio Maradona, Marocchi: "Quando giocavi a Napoli a quei tempi il terreno saltava"

Giancarlo Marocchi, ex calciatore della Juventus ai tempi di Diego Armando Maradona, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non solo la tribuna, si muoveva anche il campo. Quando la Curva cantava, io sentivo saltare il terreno. Un rumore assordante durante quei due cori per Maradona. Purtroppo in quei due anni ho sempre perso contro il Napoli di Maradona al San Paolo, ma ne vale la pena pur di esserci stato lì con lui".