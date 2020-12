Addio Maradona, Unzué: "Al Siviglia perse ben 8 kg in una settimana per affrontare il Real"

Juan Carlos Unzué, ex giocatore e allenatore, ha raccontato anche un curioso aneddoto sulla speciale "dieta" di Diego Armando Maradona, suo compagno di squadra ai tempi del Siviglia, nell'intervista concessa oggi al canale YouTube Idolos: "Dovevamo giocare contro il Real al ritorno dalle feste natalizie e Diego riuscì a perdere ben 8 kg in una sola settimana! Ci confessò di aver mangiato solamente un particolare tipo di carne cruda per sette-otto giorni, ripetendo costantemente questo menù perché aveva messa il Real Madrid nel suo mirino. Sapeva di aver sbagliato a lasciarsi andare, ma ci raccontò la sua esperienza proprio per evitare che sbagliassimo anche noi", le dichiarazioni del campione spagnolo che recentemente ha dovuto interrompere la sua carriera in panchina a causa di una brutta malattia.