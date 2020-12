Addio Paolo Rossi, Alex Sandro: "Non solo Italia, ha significato tantissimo per tutto il mondo"

"All'interno dello spogliatoio, tra il primo e il secondo tempo del derby contro il Torino, ci siamo detti che dovevamo fare meglio, che serviva maggiore cattiveria e lucidità rispetto a quanto fatto fino a quel momento. Poi siamo tornati in campo e abbiamo fatto benissimo". Parla così a Sky Sport Alex Sandro, terzino della Juventus, il quale si sofferma anche su un ricordo per Paolo Rossi: "E' stato il carrasco (killer, ndr) del Brasile ai Mondiali dell'82, lo conosciamo molto bene anche nel nostro Paese. Dispiace per i suoi familiari e per tutto il calcio. Non è stato importante solo in Italia, ha significato tantissimo per tutto il mondo".