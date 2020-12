Addio Paolo Rossi, Di Carlo: "Adesso abbiamo un motivo in più per realizzare il nostro sogno"

vedi letture

Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha voluto dedicare un pensiero a Paolo Rossi che aveva vestito la maglia biancorossa da calciatore e poi dal 2018 era diventato consigliere d'amministrazione e ambasciatore nel mondo: "Ciao Paolo, ti voglio ricordare così com’eri, un ragazzo semplice, sorridente e pieno di vita. Grazie per le emozioni che ci hai fatto vivere e per aver avuto sempre una parola giusta per tutti. Adesso c’è ancora un motivo in più per cercare di realizzare il nostro sogno qui a Vicenza. Ciao Paolo, persona unica.”