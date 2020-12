Addio Paolo Rossi, il ricordo dell'ex compagno di squadra Cabrini: "Se ne va un fratello"

vedi letture

Ex azzurro distrutto nel ricordo del compagno di squadra

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Sei mesi fa ho perso un fratello, oggi ne piango un altro. Non voglio dire altro, per me questo non è il momento di parlare". Al telefono con l'ANSA, Antonio Cabrini, compagno di squadra di Paolo Rossi per tanti anni alla Juve e in Nazionale, è distrutto nel ricordare il goleador dell'Italia Mundial. (ANSA).