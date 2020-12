Addio Paolo Rossi, il ricordo di Moggi: "Lo scoprii a Chieti, riposa in pace"

'Prenotato' a 14 anni dall'ex direttore generale della Juve

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Riposa in pace". Luciano Moggi rende omaggio a Paolo Rossi, in un tweet in cui ricorda di esserne lo scopritore, secondo le parole dello stesso Pablito. "Mi aveva già "prenotato" quando avevo quattordici anni un certo Luciano Moggi - diceva Rossi in un'intervista, rilanciata dall'ex dg Juve - , allora responsabile del settore giovanile bianconero, dopo avermi visto giocare in un torneo a Chieti. Due anni dopo sbarcai a Torino". (ANSA).