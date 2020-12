Addio Paolo Rossi, il ricordo di Quagliarella: "Ha reso orgogliosi gli italiani"

vedi letture

"Siamo la prima squadra italiana che affronterà il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona e questo è un privilegio. Per me che sono napoletano e capitano della Samp è qualcosa di unico, che resterà nella storia". Così Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport. "Fare gol allo stadio Maradona è uno stimolo in più? Sicuramente, per me non è una partita come le altre, noi abbiamo bisogno di fare punti come squadra".

Da Maradona a Paolo Rossi, scomparso da poche ore all'età di 64 anni. "Questo è stato un 2020 bastardo, passatemi il termine. Quando vanno via giocatori del genere si portano via anche le emozioni - è il pensiero dell'attaccante della Sampdoria - campioni del genere hanno reso orgogliosi gli italiani".