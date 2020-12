Addio Paolo Rossi, la UEFA: "Stasera minuto di silenzio prima di ogni partita di Europa League"

"Un momento di silenzio si terrà oggi in tutte le partite della UEFA Europa League, dopo la morte dell'eroe italiano dei Mondiali, Paolo Rossi". E' quanto si legge in un tweet della UEFA. "Capocannoniere al torneo del 1982, Rossi ha segnato 20 reti in 48 partite per gli Azzurri", si legge ancora.