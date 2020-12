Addio Paolo Rossi, Prandelli commosso alla camera ardente: "Un amico, non lo accetto"

Tecnico a camera ardente: Tanta gente,testimonia come ha vissuto

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Per me è un amico, un amico sincero: non riesco a trovare le parole, non l' ho ancora accettato". Cesare Prandelli non riesce a trattenere la commozione per la scomparsa di Paolo Rossi: il tecnico della Fiorentina è andato a Vicenza alla camera ardente del campione scomparso a 64 anni, dove tanta gente dal primo pomeriggio è in fila fuori allo stadio Menti per rendere omaggio a Pablito. "E' la testimonianza di come ha vissuto Paolo la propria professione - ha detto l'ex ct azzurro ai microfoni di Sky - e la gente viene a salutare Paolo non il calciatore. E' riuscito come pochi al mondo a riprendersi da momenti sempre difficili ricordando i valori dell'amicizia. Non è mai stato un personaggio, lo è diventato perché nel calcio ha fatto quello che ha fatto. Come persona è sempre stato di grande umanità e sensibilità". (ANSA).