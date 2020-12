Addio Paolo Rossi: sabato il funerale a Vicenza, domani la camera ardente al Menti

L’addio a Paolo Rossi sarà celebrato sabato mattina nel Duomo di Vicenza: la cerimonia funebre, fissata per sabato 12 dicembre alle 10,30, avrà ingressi contingentati gestiti direttamente dalla famiglia del campione. Domani, venerdì 11 dicembre, il feretro, in arrivo da Siena, sarà atteso alle porte della città e scortato dalla polizia locale fino allo stadio Menti, dove sarà accolto in forma privata dai dirigenti e dalla squadra del L.R. Vicenza che sta collaborando all'organizzazione delle esequie, in stretto contatto con il Comune e la famiglia. Per i cittadini la camera ardente resterà aperta all’interno dello stadio dalle 15 alle 20.