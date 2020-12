Addio Paolo Rossi, Zico: "Non era solo un campione dell'Italia, ma un campione del mondo"

"In due settimane abbiamo perso due grandi campioni come Maradona e Paolo Rossi, due grandi amici. Con Paolo ci siamo visti diverse volte negli ultimi anni, in Italia e in Brasile. E’ una persona generosa, umile, come ha detto sua moglie trattava tutti allo stesso modo".E' questo il ricordo di Zico, grande ex del Brasile e dell'Udinese, ai microfoni di Sky Sport: "Una delle ultime volte abbiamo parlato a Castiglione Fiorentino, lui abitava lì vicino, e lui è venuto per parlare con me. Siamo andati a cena insieme, parlavamo sempre di calcio, della gente. Non era solo un campione dell’Italia ma un campione del mondo".