Adebayor fa discutere: "È vero, non ho fatto donazioni. In Togo pensano che abbia portato il virus"

Tutto il mondo sta vivendo giorni difficili, attenuati da tanti gesti di solidarietà. Molti personaggi del mondo del calcio si sono resi protagonisti di gesti encomiabili, ma qualcuno si è fatto notare anche per le dichiarazioni controverse, come ad esempio Emmanuel Adebayor. Il togolese, che attualmente gioca in Paraguay, non ha seguito l'esempio di tanti africani, come Drogba, Eto'o e Kanouté, e ha mostrato un atteggiamento piuttosto incomprensibile: "Per quelli di voi che affermano che non faccia donazioni, vorrei essere molto chiaro: avete ragione, non faccio donazioni. È molto semplice. Faccio ciò che voglio e mangio ciò che voglio. Ci saranno persone che mi criticheranno per non aver aiutato la mia città, Lomé. Alcuni però pensano che sia stato io a introdurre il virus a Lomé. È molto triste, ma questo paese è così. Mi possono paragonare a Drogba, possono paragonarmi a Eto'o, ma sfortunatamente non sono loro. Sono Emmanuel Sheyi Adebayor e farò sempre quello che voglio ".