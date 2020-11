Adios, Diego: Lazio con una maglia speciale contro l'Udinese per commemorare Maradona

Il mondo del calcio non dimentica Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì all'età di 60 anni. Tante le iniziative programmate dalla Serie A in questo weekend, alle quali si aggiungono quelle personali dei diversi club. La Lazio ha scelto di scendere in campo con una maglia speciale, domani alle 12:30 contro l'Udinese, per omaggiare il Pibe de Oro. "Adios", il messaggio scritto sulle casacche biancocelesti che domani si vedranno sul terreno di gioco della Dacia Arena di Udine.