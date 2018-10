Afro Napoli, Astarita fuori rosa. Fabbricini: "Lo sport batta politica"

Commissario, sono stupito, e ora mi aspetto chiarimenti

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Ho appreso con stupore la notizia dell'esclusione dalla squadra della capitana dell'Afro-Napoli United Titty Astarita". Il Commissario della Figc, Roberto Fabbricini, confida all'Ansa la sua amarezza per quanto avvenuto in Campania. "Il calcio - spiega - è prima di tutto passione, inclusione sociale e rispetto del prossimo, gli stessi principi che l'Afro difende da anni svolgendo attività sportiva in Campania. Mi aspetto che nelle prossime ore venga chiarito quanto accaduto, ritenendo che lo sport debba sempre prevalere su qualunque inclinazione di natura politica".