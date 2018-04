Ag. Giaccherini: "Spero che la Fiorentina batta il Napoli"

Furio Valcareggi, agente dell'ex giocatore del Napoli Emanuele Giaccherini, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "La Fiorentina deve scansarsi con il Napoli? No, non esiste. Spero anzi che la Fiorentina batta il Napoli e raggiunga l'Europa League. I nostri calciatori sono così professionisti che non ci pensano nemmeno a tirare dietro la gamba. Badelj? Andrebbe tenuto. So che vuole rimanere, ed anche la Fiorentina vorrebbe. Ma ci sono tante squadre interessate".