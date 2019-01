Ag. Giovinco: "Molto contenti dell'Al Hilal. È pionere del calcio globale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il procuratore di Sebastian Giovinco, Andrea D'Amico, ha commentato ai microfoni di Gazzetta dello Sport l'operazione che ha portato la Formica Atomica in Arabia, all'Al Hilal. "Siamo molto contenti. Sebastian è raggiante per questa nuova avventura. Portare un campione come lui che ha fatto innamorare milioni di tifosi americani alzerà il livello del calcio arabo. Non ci sono più barriere e Giovinco ormai è il pioniere del nuovo calcio mondiale, senza frontiere”