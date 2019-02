Ag. Giovinco: “Sarà il volano per l’arrivo di altri campioni in Arabia”

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Reportage da parte dei colleghi de La Gazzetta dello Sport sulle pagine del domenicale Fuorigioco per raccontare la nuova avventura in Arabia Saudita di Sebastian Giovinco con l’Al-Hial, il Real Madrid d'Asia come è soprannominata la squadra saudita. Un'operazione nata da un'intuizione di Andrea D'Amico, che negli ultimi anni ha spesso aperto le frontiere del calcio per i suoi assistiti esplorando mercati fino ad allora sconosciuti. Da Vialli e Branca in Premier League più Porrini e Gattuso in Scozia negli anni ‘90, passando per Criscito e Bocchetti in Russia e lo stesso Giovinco in America, fino alla recente trattativa con l'Al-Hial. "Per me non esistono confini, il calcio ormai è globale. C'erano tante offerte per Seba - racconta D'Amico sul domenicale della Gazzetta - e tutte molto importanti. Sono convinto possa essere l'apristrada verso lo sbarco di tanti altri campioni in Arabia come accaduto negli Stati Uniti. Non a caso dopo l'arrivo di Giovinco sono sbarcati in MLS i vari Pirlo, Kakà, Rooney e Ibrahimovic". Una trattativa lunga e complessa: "Da novembre è scattato il corteggiamento del Principe Mohammad Bin Faisal al Saud. Siamo stati a Riyad e la scintilla è scattata subito, ma serviva l’ok di Toronto per liberarlo. In Canada Seba era e resta un idolo assoluto, non era semplice portarlo via. Per questo devo ringraziare il club e l’MLS per aver mantenuto la parola che mi avevano dato. Abbiamo lavorato per due mesi in gran segreto a questo colpo”. Il presente è a Riyad e a un nuovo mondo da conquistare: “Mezzi e strutture dell'Al-Hial sono al livello dei top club europei. Adesso devono alzare la competitività della lega e anche qui Seba potrà fungere da volano per la crescita di tutto il movimento. Giovinco è un pioniere, il Marco Polo del calcio".