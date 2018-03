Ag. Jorginho: "Manchester United? Normale l'interesse delle grandi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Santos, agente del centrocampista del Napoli Jorginho, ha parlato ai microfoni di Radio Crc della crescita del suo assistito: "In questi ultimi anni è migliorato anche in fase di non possesso, nel recupero del pallone. Oggi è in Nazionale, il cammino è quello giusto. Con Sarri ha il privilegio di giocare il calcio che predilige e poi nello spogliatoio, dopo oltre 4 anni, è diventato un elemento importante. L'arrivo di Torreira? Non so quale sarà il futuro. C'è anche Diawara che ha fatto bene, mi dispiace che nessuno parli di lui, sembra che non ci sia più, ma è importante per il Napoli ed ha sempre dato il suo contributo. L'interesse del Manchester United? Un giocatore di una delle Nazionali più importanti, che lotta per lo Scudetto, è chiaro che sia ben visto da questi club. Rinnovo? Ha due anni di contratto, non ci pensiamo, ma lo faremo più avanti. È interesse di tutti non andare a scadenza".