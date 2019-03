Agenti, domani la prova d'esame: non c'è Wanda Nara

Domani test per diventare agente, Wanda Nara non c'è

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Wanda non c'è, ma altri 800 futuri procuratori saranno domani a Roma per cercare di ottenere il 'patentino'. Il mondo della rappresentanza sportiva cambia pelle, soprattutto cambiano le regole di accesso alla professione: è in programma l'esame di abilitazione per diventare agente sportivo Coni, che si svolgerà secondo le nuove regole e che accantona la deregolamentazione protagonista degli ultimi anni. La legge di bilancio 2018 ha reintrodotto l'obbligo dell'esame per l'iscrizione all'Albo per poter esercitare l'attività di procuratore sportivo. Di fatto, si torna indietro di quattro anni, visto che le regole sono del 2015, quando la Fifa liberalizzò il mercato delle procure, dando il 'la' alla deriva nella gestione dei contratti degli atleti e alle percentuali milionarie dei procuratori. A decorrere dal 2015, è stata eliminata la figura dell'agente sportivo, sostituita da quella dell'intermediario, con l'eliminazione del test di accesso e la sostituzione dell'Albo con un mero registro. Ora si torna indietro.