Dura presa di posizione da parte di Daniel Agger, ex difensore danese divenuto celebre nel palcoscenico del calcio europeo con la maglia del Liverpool. Sul suo profilo Twitter, postando lo scatto di un intervento molto duro rifilato a Robin Van Persie durante un Danimarca-Olanda, ha scritto: "Sono stato fortunato a poter giocare al mio amato gioco senza il VAR. Nella mia opinione tutto ciò è diventato un disastro, nonostante abbia aiutato la mia squadra. Giocate al fottuto gioco!", è quanto si legge. Di seguito il tweet.

I have been fortunate enough to play the lovely game of football without VAR.

what it has become is after my opinion a disaster.

(Even though it helped my team today)

Just play the f...... game!⚽️#var pic.twitter.com/H74D0Qd3RB

— Daniel Agger (@DanielAgger) December 29, 2019