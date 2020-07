Aggredita da calciatore, legale Diakhate: "Legittima difesa"

"Fidanzata giocatore picchiata da ventenne che ha girato video"

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - La "diciannovenne fidanzata del calciatore Abdou Diakhate, nel settembre 2019 è stata aggredita e picchiata dalla ventenne" che ha girato il video che è stato diffuso dai media, sostenendo di essere stata picchiata dal calciatore: per quella aggressione dell'anno scorso "è stata denunciata e verrà giudicata il 1 ottobre 2020 dal Tribunale Penale di Firenze": Lo riferisce all'ANSA l'avvocato di Diakhate, Massimiliano Manzo. "Venerdì 24 luglio, il calciatore si trovava in un locale in compagnia della fidanzata Clara. La coppia veniva avvicinata con fare minaccioso" dall'altra giovane, spiega il legale. "Nonostante fosse stata invitata dal Calciatore ad allontanarsi, tentava di aggredire la coppia e colpiva alla testa il calciatore, il quale, frastornato, si difendeva istintivamente colpendo il viso" della donna. La quale "non si fermava e continuava ad inveire minacciosa. Si tratta quindi di un evidente caso di legittima difesa - conclude l'avvocato - nel quale Abdou Diakhate ha agito per difendere se stesso e la sua fidanzata". (ANSA).