© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'aggressione a Riccardo Bernardini, giovane arbitro della sezione di Ciampino, a margine della partita di Promozione laziale tra Virtus Olympia Roma San Basilio e Atletico Torrenova potrebbe avere un responsabile. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, i carabinieri della Compagnia Roma Montesacro e della Stazione Roma San Basilio avrebbero individuato e arrestato uno degli autori dell'aggressione che ha provocato lesioni giudicate guaribili in 60 giorni per un trauma cranico con perdita di conoscenza. Si tratterebbe di un romano 34enne, incensurato, posto ai domiciliari in attesa di processo.