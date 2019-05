Agliardi: "Cesena, orgoglioso della promozione. Spero di rimanere"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

A MC Sport Live Show è intervenuto Federico Agliardi, portiere Cesena, per parlare della promozione dalla Serie D della squadra romagnola e non solo.

Sulla promozione del Cesena

"E’ stata una scelta che ho voluto quella di rimanere, dopo tutte le vicissitudini dell’estate scorsa. Cesena è una piazza che ha fatto più di ottomila abbonati e sembrava di essere tra i professionisti. E’ una piazza esigente, c’era l’obbligo di vincere e ce l’abbiamo fatta. E siamo orgogliosi di questo. Biondini? E’ stata una delle colonne insieme ad altri ragazzi. Ha realizzato il sogno di chiudere la carriera nella sua città".

Sulla promozione del Brescia

"Incredibile, bellissimo poter in un colpo solo tornare tra i professionisti con il Cesena e rivedere il Brescia in Serie A. Corini? Felice per lui, ho giocato con lui ed era già un allenatore in campo. Quest’anno è stato eccezionale. Spero rimanga lì perché ne sa tanto di calcio".

Sul suo futuro

"Rimango il prossimo anno, non mi muovo da qui. Ho dato la disponibilità totale, si sta costruendo qualcosa d’importante, di serio, per fare felici i tifosi. E poi mi piacerebbe affrontare la C, categoria mai fatta, proprio con il Cesena, per poter dire di aver fatto tutte le categorie importanti con il Cesena. Ora festeggiamo, poi ci sarà tempo per pensarci".