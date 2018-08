Aglietti: "Sampdoria, per Saponara deve essere la stagione del rilancio"

L’allenatore Alfredo Aglietti ha parlato ai microfoni di Sampdorianews.net per analizzare il colpo della Sampdoria, che si è accaparrata sul mercato Riccardo Saponara: ““Ricordo un ragazzo straordinario, molto educato, meticoloso, preciso. Ha fatto una carriera importante ma ha sempre avuto i mezzi per fare meglio. A Firenze è stato condizionato da molti infortuni e non ha potuto esprimere tutto il suo valore. Alla Sampdoria potrà a tornare a giocare da trequartista, ovvero il ruolo naturale e fare ciò che gli riesce meglio. Per Riccardo sarà un anno importante, nel quale sarà chiamato a rilanciarsi, mi aspetto molto. Per esprimersi al massimo deve tornare a stare bene sia mentalmente che fisicamente, parliamo di un ragazzo molto sensibile e generoso, soffre molto quando non riesce a dimostrare in campo le proprie potenzialità, deve stare bene sotto ogni componente. Sarà importante possa ritrovare continuità anche in occasione degli allenamenti, poter lavorare con continuità nel corso della settimana sarà fondamentale per il suo rilancio, evitando interruzioni e problemi fisici. In questo modo potrà tornare quello che ho conosciuto. A mio parere finora ha espresso soltanto metà del suo potenziale, solo ad Empoli è riuscito ad affermarsi e a mettere in mostra in pieno l'enorme talento, trovando un ambiente tranquillo, sereno, nel quale non ci sono pressioni. In piazze più importanti ed esigenti come Milano e Firenze ha sofferto ed è stato condizionato dagli infortuni. Questa deve essere la stagione del suo rilancio”.