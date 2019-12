Fonte: lalaziosiamonoi.it

Andrea Agostinelli, ex centrocampista della Lazio, ha parlato a Radio Sei della vittoria in Supercoppa contro la Juventus da parte dei biancocelesti: "Anche io non ero assolutamente d'accordo con Inzaghi quando ha sostituito Luis Alberto, nonostante il pericolo espulsione. Non l'avrei sostituito, ma ha avuto ragione Inzaghi, complimenti a lui, ha dimostrato di essere allenatore vero. Premesso questo, mi sento di dire che ora abbiamo una squadra che può vincere lo Scudetto. La Lazio è pazzesca, datemi retta questa squadra può ambire davvero al top. Non mi hanno convinto le scelte di Sarri, il tridente pesante esclude gli inserimenti in area di rigore dei centrocampisti. Al contrario di quanto fatto la Lazio con continuità, basta vedere come sono arrivati i due gol. E' importante giocare nella metà campo dell'avversario, ma bisogna anche tirare in porta. La Juventus, ormai, tira solo da fuori. Ieri è stata la vittoria di un certo tipo di calcio, quello di Inzaghi".