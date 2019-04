© foto di Federico Gaetano

Un Napoli già proiettato alla sfida contro l'Arsenal? Ad analizzare la sconfitta in campionato contro l'Empoli ci ha pensato l'allenatore Andrea Agostinelli, intervenuto ai microfoni di Radio Crc: "Sono un po' la bestia nera dell'Empoli, diciamo che mi è andata sempre bene e il calcio è anche un po' così. In certe partite l'allenatore non sa dove mettere le mani e la gara tra Empoli e Napoli ne è stata l'esempio. In campionato i giochi ormai sono fatti e la squadra azzurra è già proiettata alla gara con l'Arsenal e l'approccio sarà certamente diverso". Poi un passaggio legato alle assenze dei big azzurri per infortunio: "I grandi giocatori mancano sempre sul lungo periodo perché in una o due partite si può sopperire all'assenza, ma alla distanza gli infortuni di Albiol e Insigne pesano".