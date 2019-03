© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

A Marte Sport Live su Radio Marte è intervenuto Massimo Agostini, allenatore ed ex attaccate: “Criticare un giocatore come Milik che ha segnato 18 gol complessivi è pazzesco. Insigne è più rifinitore e molte volte va anche alla conclusione perché è sempre girato verso la porta: gli piace prendere la palla, rifinire e dare il passaggio gol mentre Mertens nei 20 metri ti fa male. La coppa Milik-Mertens è davvero importante. Mertens e Insigne sono diversi: il belga è più abituato a fare l'attaccante, Insigne invece gira largo dall'area di rigore. Fossi stato in De Laurentiis non avrei mai ceduto Zapata che è un talento e una forza della natura. Dopo questo campionato non so se andrà in una grande squadra, ma è una prima punta, fa reparto e sta migliorando anche negli atteggiamenti”.